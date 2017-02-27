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Символами спецназа Росгвардии могут стать кулак с автоматом и меч

28.02.2017 08:35 ПЛН, Псков

Новой эмблемой отрядов спецназа, ОМОНа и СОБРа Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ) может стать сжатый кулак с автоматом на фоне меча, обрамленного крыльями, пишет во вторник газета «Известия» http://izvestia.ru/news/667457.

Эмблему разработали в рамках создания геральдических символов нового ведомства. Ранее эти геральдические символы принадлежали спецподразделениям внутренних войск и Министерства внутренних дел.

В феврале эмблему представили директору ФСВНГ Виктору Золотову. В настоящее время символ рассматривается как один из основных вариантов для сил специального назначения. Однако окончательное решение пока не принято.

Официально шевроны с новой эмблемой в спецназ Росгвардии еще не поступали. Но в некоторых военных магазинах их уже можно приобрести. Новый символ уже получил неофициальное прозвище у спецназовцев - «крылатый кулак».

Предполагается, что эмблема будут нашивать на правый рукав полевой, парадной и повседневной летней и зимней формы одежды бойцов спецназа Росгвардии. На левом рукаве военнослужащие будут носить общую эмблему ФСВНГ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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