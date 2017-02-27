Минэкономразвития собирается отменить ГОСТ для алкоголя

По инициативе Минэкономразвития в ближайшее время могут быть отменены требования ГОСТ в отношении спиртной продукции. Алкоголь должен будет соответствовать лишь техническому регламенту Таможенного союза в отношении безопасности. Вкус, запах и другие качественные характеристики в таком случае останутся на откуп производителя.

Минэк собирается предложить Минфину внести поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», которые освободят производителей от власти ГОСТа.

«Сейчас у нас законодательство - в первую очередь закон «О госрегулировании...» в некоторой части противоречит техническому регламенту «Пищевая продукция в части ее маркировки», то есть фактически часть стандартов, которые носят добровольную форму для участников рынка, делаются обязательными», - рассказал «Известиям» замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев.

В настоящее время любые стандарты можно применять только добровольной основе. Обязательными являются лишь технические регламенты Таможенного союза.

Источник: Псковская Лента Новостей