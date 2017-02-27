Сегодня: Вторник, 28 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Patron - товарная марка, которой можно доверять Сплошные праздники Ежик в тумане Кинокайф Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове Кастинг на звание лучшей
Главным федеральным инспектором по Псковской области назначен Андрей Калинин

Главным федеральным инспектором по Псковской области назначен Андрей Калинин

Главным федеральным инспектором по Псковской области назначен Андрей Калинин. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из достоверных источников. Андрей Николаевич Калинин родился в Пскове в 1972...52



Чиновников обязали отчитываться о пользовании соцсетями и блогами

28.02.2017 09:01 ПЛН, Псков

Общение российских чиновников в интернете берет под контроль государство. В соответствии с постановлением Минтруда, которое одобрил кабмин, госслужащие обязуются отчитываться о своем присутствии в соцсетях.

При этом e-mail, мессенджеры, объявления в интернет-барахолках контролю не подлежат. Также не нужно будет включать в отчеты общение на сайтах знакомств, если в аккаунте чиновника нет фотографии и реального имени.

«Помимо социальных сетей и личных сайтов и даже мессенджеров есть еще масса нишевых сервисов», - отметил в комментарии «Известиям» директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

О присутствии в интернете служащих обязали уведомлять работодателей с начала 2017 года. Теперь постановление правительства конкретизирует, что имелось в виду.

Отчеты о размещении данных в соцсетях чиновникам придется подавать ежегодно. Отмечается, что включать в отчет нужно будет записи, позволяющие идентифицировать человека, то есть личные данные или фотография. Если служащий не выполнит требование, он может быть уволен.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь