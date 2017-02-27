Чиновников обязали отчитываться о пользовании соцсетями и блогами

Общение российских чиновников в интернете берет под контроль государство. В соответствии с постановлением Минтруда, которое одобрил кабмин, госслужащие обязуются отчитываться о своем присутствии в соцсетях.

При этом e-mail, мессенджеры, объявления в интернет-барахолках контролю не подлежат. Также не нужно будет включать в отчеты общение на сайтах знакомств, если в аккаунте чиновника нет фотографии и реального имени.

«Помимо социальных сетей и личных сайтов и даже мессенджеров есть еще масса нишевых сервисов», - отметил в комментарии «Известиям» директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

О присутствии в интернете служащих обязали уведомлять работодателей с начала 2017 года. Теперь постановление правительства конкретизирует, что имелось в виду.

Отчеты о размещении данных в соцсетях чиновникам придется подавать ежегодно. Отмечается, что включать в отчет нужно будет записи, позволяющие идентифицировать человека, то есть личные данные или фотография. Если служащий не выполнит требование, он может быть уволен.

Источник: Псковская Лента Новостей