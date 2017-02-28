Лев Шлосберг назвал Сергея Перникова «крестным отцом» Великолукского мясокомбината

Депутат Лев Шлосберг назвал вице-губернатора Сергея Перникова «крестным отцом» Великолукского мясокомбината. Свое выступление на сессии Псковского областного Собрания 28 февраля руководитель фракции «Яблоко» посвятил экологии и особо крупным свиноводческим производствам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, он рассказал, что летом 2016 года мясокомбинату впервые было отказано в строительстве на двух площадках Шутниково и Захарово в Великолукском районе. По словам Шлосберга, это первый случай в истории Псковской области, когда орган местного самоуправления действовал в интересах жителей. Суд подтвердил законность отказа по всем основаниям. Не было госэкспертизы, предприятия такого класса должны проходить федеральную экспертизу. Планы по строительству свиноферм не учитывали расположение внутренних вод, рельеф местности.

Суд подтвердил законность решения первого замглавы района Бориса Семашко, у которого, по выражению Льва Шлосберга, возникли политические проблемы. Всю ответственность несут органы местного самоуправления.

Депутат рассказал, что ГБУ «Государственная экспертиза Псковской области», не имея ни одного эксперта в области экологии, передавала только положительные экспертизы. Управление Росприроднадзора выдало положительное заключение на деятельность, которая была начата до получения разрешения на строительство. После отказа администрации Великолукского района заявители обратились заново с документацией, снова без экологической экспертизы, и администрация района «абсолютно вынужденно», по словам Шлосберга, поддержала строительство.

Лев Шлосберг рассказал, что 7 февраля президентский совет по взаимодействию с гражданским обществом обнародовал доклад по поводу строительства крупной свинофермы в Тверской области, в котором несколько раз упомянута деятельность великолукского свинокомплекса в негативном ключе. 1 февраля президент подписал три поручения по вопросам отходов животноводства.

Депутат рассказал, что губернатор Московской области Андрей Воробьев остановил строительство подобного проекта до получения экологической экспертизы. Он задается вопросом, почему также не поступают власти Псковской области.

По мнению Льва Шлосберга, строительство свиноферм станет экологической катастрофой в Псковской области, а депутаты из бюджета дотируют заведомо незаконную деятельность. Руководитель фракции «Яблоко» выразил сожалению по поводу отсутствия на сессии заместителя губернатора Сергея Перникова, который, по словам парламентария, является «крестным отцом» проекта.

Лев Шлосберг призвал услышать людей, которые здесь живут, и сообщил, что подготовил обращение в адрес прокурора области Сергея Белова.

Источник: Псковская Лента Новостей