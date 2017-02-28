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Отель «Покровский» предлагает постное меню

28.02.2017 12:37 ПЛН, Псков

Начался Великий пост, и многие заведения общепита предлагают постящимся особые блюда.
 
 
Ресторан отеля «Покровский» разработал постное меню, которое порадует гурманов, горожан и гостей Пскова. Холодные закуски, салаты, супы и горячее, а также десерты – есть из чего выбрать!
 
 
 
 
 
Приятного аппетита с отелем  «Покровский»!
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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