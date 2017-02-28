Псковских школьников продолжают знакомить с заповедной системой России

Сотрудники отдела экологического просвещения и туризма Полистовского заповедника продолжают знакомить школьников Псковской области с заповедной системой России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, одно из таких занятий прошло в Великолукской школе №11 для учеников средних и старших классов. Сотрудники заповедника рассказали ребятам о разных формах особо охраняемых природных территорий: заповедниках, заказниках, национальных и природных парках, природных памятниках и их живых символах. На занятиях дети посмотрели познавательные фильмы про ООПТ России, где рассказывалось о роли заповедников в сохранении природы, их флоре и фауне, и, конечно же, людях, которые там работают. Также ребята принимали активное участие в викторине «Живые символы», знакомились с обитателями заповедных мест и находили ООПТ на карте России.

Приятным сюрпризом стало выступление ребят - они читали стихи о заповедных землях, поделились знаниями о Полистовском заповеднике и даже сделали памятные плакаты и открытки, посвященные 100-летию заповедной системы России, и поздравили наш заповедник с этой памятной датой.

Полистовский заповедник приглашает другие учебные заведения присоединиться к Всероссийской акции «Заповедный урок» и проводить подобные занятия в своих учреждениях.

Источник: Псковская Лента Новостей