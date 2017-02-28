Строительство новой школы в Великих Луках начнется в ближайшее время

Новое, современное здание, отвечающее всем требованиям комфорта и эстетики, появится на месте ветхого корпуса школы № 6 на проспекте Гагарина, 108. Как сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе городской администрации со ссылкой на начальника управления образования Татьяну Лозницкую, новая школа будет четырехэтажной, рассчитанной на 792 ученика. Для сравнения - в старом здании могли заниматься только 350 детей.

«Это стало возможным благодаря тому, что наш город вошел в федеральную программу, общая сумма финансирования проекта из федерального и областного бюджетов составит более 616 миллионов рублей, – отметила она. – Сейчас идут геологические изыскания, планируется снос старого полуразрушенного здания, после чего сразу начнется строительство нового».

Как сообщил депутат Великолукской городской Думы Сергей Федосеев, на чьем округе находится школа № 6, к нему неоднократно обращались великолучане с просьбой решить проблему аварийной школы.

«Большинство жителей округа – родители детей, которые посещают эту школу, и, конечно, их волновала ситуация с разрушающимся зданием, – рассказал он. – Часть корпуса была аварийной, в другой части возникали проблемы с электропроводкой, а это безопасность и детей, и педагогов, и школьного персонала. Я плотно занимался решением этого вопроса, и меня очень радует, что в итоге было принято решение построить на этом месте новое здание школы». Сергей Федосеев также отметил заслугу в реализации масштабного проекта по строительству школы губернатора Псковской области Андрея Турчака и депутата Госдумы Александра Козловского. «Это еще раз подтверждает, что совместными усилиями можно решить практически любую проблему. А для Великих Лук строительство новой школы, впервые за последние двадцать лет – большое и очень радостное событие», - подчеркнул он.

Депутат отметил, что родители учеников, которых временно перевели в другие учебные учреждения, с пониманием относятся к этому факту и также ждут открытия нового здания. «Со своей стороны, как человек, которому великолучане доверили представлять их интересы в городской Думе, я буду контролировать ход строительства, следить за его качеством», – подчеркнул Федосеев.

Источник: Псковская Лента Новостей