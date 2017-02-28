Сегодня: Вторник, 28 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сплошные праздники Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Ежик в тумане Кинокайф Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России Кастинг на звание лучшей
Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области. Как сообщает сегодня сайт полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, соответствующее...



Начало весны в Псковской области будет теплым

28.02.2017 13:05 ПЛН, Псков

Начало весны в Псковской области будет теплым. Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, плюсовые температуры сохранятся, как минимум, до 8 марта.
 
«Нужно радоваться пока весне», - сказала Тала Нещадимова и добавила, что в начале марта температуры будут положительными как днем, так и ночью. В ближайшие дни столбик термометра может подняться до +8 градусов. 
 
Осадки маловероятны. «Если будут, то в виде дождя. В целом март будет разнообразным. Нельзя сказать, что весна уже наступила. Есть еще большая вероятность того, что вернутся холода. Это абсолютно не аномально для нашего региона», - заметила начальник службы.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь