Начало весны в Псковской области будет теплым

Начало весны в Псковской области будет теплым. Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, плюсовые температуры сохранятся, как минимум, до 8 марта.

«Нужно радоваться пока весне», - сказала Тала Нещадимова и добавила, что в начале марта температуры будут положительными как днем, так и ночью. В ближайшие дни столбик термометра может подняться до +8 градусов.

Осадки маловероятны. «Если будут, то в виде дождя. В целом март будет разнообразным. Нельзя сказать, что весна уже наступила. Есть еще большая вероятность того, что вернутся холода. Это абсолютно не аномально для нашего региона», - заметила начальник службы.

Источник: Псковская Лента Новостей