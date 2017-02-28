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В Псковской области ищут медика для проживания на острове Залита

28.02.2017 13:04 ПЛН, Псков

Власти Псковской области ищут медика для оказания медицинской помощи с постоянным проживанием на Талабских островах. Об этом рассказал председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов во время «парламентского часа» на сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 февраля.

Депутат Владимир Яников («Единая Россия») задал вопрос о медпомощи жителям острова Залита, где раньше была своя больница и стоматолог, - как обстоит дело сейчас, особенно в межсезонье.

«Есть медпункт. Мы с божьей помощью (без кавычек) нашли сотрудника», - рассказал Игорь Потапов. Однако женщина столкнулась с житейскими проблемами. Сейчас она не может осуществлять деятельность.

Власти будут искать человека для оказания плановой медицинской помощи с постоянным  проживанием на острове.

Госкомитет по здравоохранению находится в контакте с МЧС. При необходимости будет оказана экстренная помощь.

Источник: Псковская Лента Новостей



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