Элементы ликвидации последствий теракта отработаны в ходе учений «Метель-БКЗ-2017» в Пскове

Элементы ликвидации последствий теракта отработаны в ходе антитеррористических учений под условным названием «Метель-БКЗ-2017», которые сегодня, 28 февраля, провел оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, в межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства управлений ФСБ, МВД, УФСИН, отдел Росгвардии, МЧС России по Псковской области, подразделений МО РФ, других силовых структур региона, представители органов исполнительной власти Псковской области.

По замыслу учения, группа вооруженных лиц совершила захват заложников из числа сотрудников БКЗ Псковской областной филармонии.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна, «террористы» нейтрализованы, все заложники освобождены, отработаны элементы ликвидации последствий террористического акта.

Подводя итоги, Алексей Кальян отметил, что задачи учения выполнены, цели достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности оперативных служб области, проводятся регулярно в соответствии с планом Национального антитеррористического комитета.

Источник: Псковская Лента Новостей