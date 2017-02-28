Общежития, гостиницы и квартиры коммунального типа проверят псковские полицейские в ходе профилактического мероприятия

На территории Псковской области с 27 февраля по 3 марта УМВД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Общежитие». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства в регионе, в нем задействованы сотрудники различных подразделений органов внутренних дел и всех территориальных отделов. Основными целями операции являются выявление преступлений и правонарушений, предупреждение тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, укрепление взаимодействия с населением и обеспечение своевременного реагирования на правонарушения.

Стражи порядка особое внимание уделят выявлению лиц, склонных к совершению правонарушений, контролю за поведением граждан, состоящих на профилактических учетах. Будут осуществляться также необходимые меры профилактического характера в отношении несовершеннолетних правонарушителей, неблагополучных семей.

В рамках операции планируется провести полную отработку общежитий, гостиниц, квартир коммунального типа с целью проверки законности проживания в них граждан и выявления лиц, скрывающихся от суда и следствия, уклоняющихся от призыва на военную службу.

Совместно с представителями органов образования и социальной сферы полицейские посетят неблагополучные и другие семьи, о которых имеется информация, что в них дети и подростки подвергаются насилию, а также не выполняются обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

Источник: Псковская Лента Новостей