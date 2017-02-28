В 2018 году начнет действовать принятый сегодня новый закон об Общественной палате Псковской области

Во втором, окончательном чтении принят закон «Об Общественной палате Псковской области». Решение принято большинством голосов 28 февраля на 7-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. Необходимость принятия нового закона возникла в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

Новый закон определяет порядок формирования Общественной палаты, создание органов, определяет их полномочия, вопросы прекращения и приостановления полномочий члена Общественной палаты, организацию деятельности и взаимодействие Общественной палаты с государственными органами, органами местного самоуправления и другими организациями.

Руководитель аппарата Общественной палаты будет назначаться на должность и освобождаться от должности администрацией области в определяемом ею порядке с учетом требований, установленных федеральным законом.

Статьей 4 нового закона предусмотрена компенсация расходов члену Общественной палаты, понесенных им в связи с осуществлением полномочий члена Общественной палаты.

Члены Общественной палаты, которых по решению председателя, направят в поездку за пределы области для участия в мероприятиях, связанных с осуществлением полномочий члена палаты, смогут рассчитывать на компенсацию расходов по проезду, найму жилого помещения и суточных.

Положения нового закона не распространяются на действующий состав Общественной палаты области. Принятый документ будет регулировать отношения, которые возникнут в связи с деятельностью следующих составов, формирование которых начнется после дня вступления в силу нового закона.

Срок полномочий членов Общественной палаты Псковской области истекает через три года со дня первого пленарного заседания - 29 мая 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей