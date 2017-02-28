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В Псковской области сегодня вспоминают бойцов 6-й роты

01.03.2017 08:28 ПЛН, Псков

1 марта в Псковской области отмечают День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, 2-й отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в Пскове в этот день пройдут памятные траурные мероприятия, посвященные годовщине подвига бойцов 6-й роты.
 
Памятные мероприятия начнутся на кладбище в Орлецах, где похоронены погибшие бойцы. В 11.00 там состоится торжественно-траурные мероприятия (лития, митинг, возложение цветов).
 
Продолжится все возложением венков и цветов к памятнику «Купол» воинам-десантникам в поселке Череха возле расположения 104-го полка в 12.40. Кроме того, в часовне Св. Георгия Победоносца состоится панихида в 13.10.
 
Завершится все тематическим вечером, посвященном подвигу десантников 6-й роты в клубе 104 полка.
 
Напомним, 29 февраля 2000 года в Чечне в Аргунском ущелье близ Улус-Керта и Сельментаузена на горе Истыкорд произошел бой с превосходящими по численности силами боевиков, в котором погибла практически вся 6-я рота и часть 4-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ.
 
В бою погибли 84 псковских десантника. Выжить удалось лишь шестерым. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них - посмертно.

1 марта в Псковской области с 2013 года является региональной памятной датой - Днем памяти военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей: воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-го воздушно-десантной дивизии, 2-й отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области и еще 76 псковичей, которые несли воинскую службу в «горячих» точках.

Источник: Псковская Лента Новостей



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