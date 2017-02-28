Сегодня: Вторник, 28 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Сплошные праздники Ежик в тумане Кастинг на звание лучшей Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области. Как сообщает сегодня сайт полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, соответствующее...8



В первый день весны в Псковской области будет тепло и дождливо

28.02.2017 17:58 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 марта на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, небольшой дождь.

Ветер южных направлений  5-10 м/сек.

Температура по области: ночью  0…+5 градусов, днем +3…+8 градусов.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь