Индексация зарплат бюджетников: готовность номер…

Готовность администрации Псковской области обсудить в рамках трехсторонней комиссии вопрос индексации заработной платы работников бюджетной сферы остается именно готовностью к обсуждению, а не к действиям. Это следует из итогов заседания рабочей группы по вопросам оплаты труда при комиссии, состоявшегося 27 февраля.

Всего в повестке дня заседания значилось четыре вопроса, но самыми острыми были два: об индексации должностных окладов работников бюджетной сферы и о ситуации, сложившейся на муниципальном предприятии города Пскова «Комбинат благоустройства». По предложению координатора областной трехсторонней комиссии - первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой сначала обсудили ситуацию с комбинатом.

Довести предприятие «до нуля»

Тем более, что у руководителя предприятия Василия Салопова были новости. Хотя начал он не с них, а с напоминания, что в настоящее время с возглавляемым им предприятием не заключен ни один муниципальный контракт. Два месяца предприятие фактически находится в «остановленном» состоянии. Два основных контракта в декабре 2016 года были сняты с торгов антимонопольной службой, еще один конкурс предприятие проиграло по непонятной Василию Салопову причине (по его словам, выиграла «никому не известная маленькая компания»). Поэтому было принято решение предупредить сотрудников о возможном сокращении.

А теперь новости: по словам руководителя МП, в городской администрации принято решение перевести муниципальное предприятие в статус муниципального казенного учреждения. Комбинат благоустройства больше не сможет участвовать в конкурсах, торгах, оказывать платные услуги, а сможет работать лишь по заказу Управления городского хозяйства. В связи с чем Василию Салопову предложено сократить еще 20 человек. Таким образом, в списке кандидатов на сокращение теперь находятся около 50 человек. По информации председателя Государственного комитета Псковской области по труду и занятости Сергея Аржаникова, с трудовым коллективом уже проведены предварительные консультации, поскольку 33 сотрудника уже предупреждены об увольнении. Но теперь речь идет о еще 20 работниках… «Я на сегодня даже не знаю, кого сокращать. Потому что увольнение 30 сотрудников уже вносит сложности в работу предприятия», - признался Василий Салопов.

И тут со стороны Веры Емельяновой прозвучал неожиданный вопрос: с какой целью на заседание рабочей группы была вынесена данная проблема? Инициатор вынесения - председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов заметил, что сокращение такого количества работников (под него подпадают и члены профсоюзной первичной организации) приведет к ликвидации предприятия. «Мы проводили дополнительные консультации с руководством предприятия, с учредителями. И нам не понятно, как администрация города проводила торги, если профильное предприятие, специализирующееся на обслуживании ливневки и мостов, располагающее специалистами и необходимой техникой, могло проиграть», - сказал Игорь Иванов. Но Вера Емельянова предложила в такие вопросы не углубляться, поскольку они вне полномочий рабочий группы. Хотя Василий Салопов и подчеркнул, что работа предприятия в новом статусе (муниципального казенного учреждения), скорее всего, приведет к дальнейшим сокращениям. И в итоге предприятие будет «доведено до нуля».

Тем не менее, со стороны исполнительных органов власти было предложено рекомендовать руководителю МП действовать в соответствие с Трудовым кодексом и с учетом мнения профсоюзной стороны. Также Вера Емельянова призвала обеспечить «меры особого сопровождения» для увольняемых сотрудников – с учетом жизненной ситуации каждого.

Профсоюзная сторона продолжала настаивать на более глубоком рассмотрении ситуации. Игорь Иванов заявил, что пусть не в рамках трехсторонней комиссии, но профсоюзы продолжат изыскивать пути для сохранения предприятия. Впрочем, судя по дальнейшей реакции, представители исполнительной власти большой необходимости в сохранении предприятия не видят. Как заметила Вера Емельянова, на предприятии работают опытные люди, с большой практикой, которые могут и свои предприятия создавать – ведь всем приходится работать в рыночной ситуации. «Проблему мы видим, видим необходимость защитить людей, но оценивать причинно-следственные связи мы не можем», - еще раз подчеркнула первый вице-губернатор, закрывая дискуссию.

«Сколько работаем, столько обсуждаем»

Обсуждение вопроса индексации заработной платы работников бюджетной сферы началось с признания Веры Емельяновой в адрес профсоюзной стороны: «Сколько мы с вами работаем, столько обсуждаем этот вопрос». Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль в свою очередь напомнила, от кого зависит принятие решения: индексация заработной платы бюджетников в связи с ранее принятыми изменениями в областной закон об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы производится на основании постановления администрации Псковской области. «Но такого постановления все нет, а цены растут, тарифы растут. По величине заработной платы работников бюджетной сферы Псковская область находится на последнем месте в СЗФО и на 75-м месте в РФ. Поэтому мы провели в феврале ряд пикетов в Пскове и в Великих Луках, митинг в Пскове с требованием индексации заработной платы работников бюджетной сферы. Если сейчас, наконец, никаких шагов в этом направлении предпринято не будет, то коллективные действия с требованием провести индексацию будут продолжены», - заявила Надежда Партхаль.

И добавила: «Все, кто к нам обращается, сообщают, что нагрузка остается прежней, а заработная плата либо снижается, либо остается на уровне 2015 года. Мы понимаем, что в 2016 году была установка сохранить заработную плату на уровне не ниже предыдущего года. Но она и по сей день остается на этом уровне».

При этом, по мнению председателя областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Натальи Горбачевой, проблему решить можно. Ведь удалось недавно добиться организации бесплатного подвоза к месту работы педагогических работников, трудящихся на селе. «Что касается индексации заработной платы, то этот вопрос обретает с каждым днем новую остроту. В июле мы ожидаем очередного повышения МРОТ, а я неоднократно обращала внимание, что в Псковской области представители 16 специальностей в сфере образования имеют должностные оклады ниже минимального размера оплаты труда. Что же будет в июле, когда МРОТ повысится?» - спросила Наталья Горбачева. Также она подчеркнула, что немедленного вмешательства требует вопрос с компенсационными выплатами на оплату жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам: только в Псковской области эти выплаты зависят от ставки, занимаемой работником, а не от самого факта его проживания на селе. Причем, как отметили другие участники заседания с профсоюзной стороны, если работник трудится более, чем на одну ставку, компенсационные выплаты ему не увеличиваются. В чем тогда смысл привязки компенсации к ставке? Где справедливость? И где законность? Представители стороны исполнительной власти мягко согласились, что получается не очень справедливо. Но и только.

«Только нагрузкой берем»

В поддержку требования индексации выступили все участвовавшие в заседании председатели областных организаций «бюджетных» профсоюзов. Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер отметила, что среди медиков также есть ряд специалистов, у которых оклад ниже МРОТ. «В семи учреждениях здравоохранения у младшего медицинского персонала средняя заработная плата находится на уровне 7900-8500 рублей, что при установленном прожиточном минимуме просто запредельно», - подчеркнула Анжелика Шундер (напомним, что величина прожиточного минимума для работающего населения в Псковской области установлена на уровне 11 316 рублей). Более высокая зарплата у врачей сохраняется за счет коэффициента совместительства: «Только нагрузкой на медиков берем», - пояснила председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения. Чуть позже социальные партнеры заметят, что коэффициент совместительства в здравоохранении сейчас как раз снижается. Не потому, что врачей становится ощутимо больше, а потому что количество населения сокращается, несмотря на снижение смертности и рост рождаемости…

Председатель областной организации работников культуры Наталия Родионова напомнила, что в ее сфере есть специалисты, которые вынуждены работать на 0,25 или на 0,13 ставки. При этом в библиотечной среде сегодня работает лишь 6% молодых специалистов, в клубной - еще меньше. «Культура в Псковской области стареет», - констатировала Наталия Родионова. Но от работников культуры по-прежнему «требуют зрелищ, когда у них хлеба нет». В то же время, по информации председателя областной организации работников культуры, в соседней Новгородской области зарплата в этой сфере в среднем на пять тысяч рублей больше.

Давно мы не совершенствовали систему оплаты труда

Но очень скоро выяснилось, что представители исполнительной власти видят ситуацию в несколько другом свете. И этот свет превращает все озвученные профсоюзами проблемы в почти достижения – достижения целевых показателей по «дорожным картам» в рамках исполнения майских указов президента РФ. «Обязательства администрации области состоят, прежде всего, в том, чтобы выполнить социальные обязательства перед работниками бюджетной сферы, обозначенные в указах президента», — пояснила Вера Емельянова. И рассказала, что по последним данным о фактической средней заработной плате работников бюджетной сферы в Псковской области (за январь 2017 года) врачи зарабатывают 39500 рублей, средний медперсонал – 21100, младший – 12400; социальные работники – 13900; работники культуры – 14200; педагогические работники общего образования – 19700; мастера производственного обучения – 17000, дошкольные работники – 17100, работники дополнительного образования – 16500.

Первый вице-губернатор попросила обойтись без эмоциональных комментариев к этой информации. И напомнила, что средняя зарплата по экономике в 2016 году была 20500 рублей, и она была ориентиром для всех категорий работников бюджетной сферы. «Нам сложно не согласиться с тем, что зарплата в регионе не высока. Единственное, что мы можем сделать – это наращивать внутренний экономический потенциал, повышая среднюю по области зарплату, а значит, поднимая зарплату бюджетников», — считает Вера Емельянова. К тому же в 2017 году субвенция на заработную плату педагогическим работникам увеличена на 130 млн рублей, по медикам – Фонд обязательного медицинского страхования увеличен на 300 млн рублей.

Правда, за зарплату работников культуры администрации области тревожнее всего: до показателей она не дотягивает. Но первый вице-губернатор все же рекомендовала не сравнивать псковскую ситуацию с новгородской: у соседей в 2 раза ниже количество работников и учреждений в этой сфере. Собственно, в Псковской области и количество населенных пунктов в два раза выше. А, значит, по словам Веры Емельяновой, есть необходимость удержания всей социальной инфраструктуры (клуб, ФАП и т.д.) – хоть для трех человек. Видимо, в этот момент участники заседания с профсоюзной стороны начали вспоминать деревни с такой численностью населения и с действующим клубом или фельдшерско-акушерским пунктом. Представителю управления образования даже пришлось привести в пример детский сад в гдовской деревне Чернево – для трех детей. Эти напоминания и сопоставления можно было бы расценить как намек на то, что в Псковской области еще не исчерпаны все возможности для оптимизации бюджетной сферы и, как следствие, для высвобождения средств, которых не хватает бюджетникам. Но вслух об этом никто не произнес ни слова.

Зато Вера Емельянова высказала мнение, что есть необходимость «искать пути совершенствования самого механизма заработной платы». «Давайте сядем за стол и будем считать – как проиндексировать должностной оклад в общих параметрах фонда оплаты труда», - предложила координатор трехсторонней комиссии. Это предложение свидетельствует о том, что органы исполнительной власти «не замечают» второго требования профсоюзов: индексации не только должностных окладов, но и фондов оплаты труда. Ведь получается, что без индексации фондов оклады можно проиндексировать только за счет других частей структуры заработной платы. А профсоюзы, напомним, выступают за повышение заработной платы, а не за ее перераспределение между разными отделениями одного кошелька.

Но к совместной работе социальные партнеры по-прежнему готовы. Готовы посвятить вопросу индексации заработной платы бюджетников весь второй квартал 2017 года. Готовы выслушать все предложения и расчеты. И, судя по всему, особенно готовы к обсуждению как раз дальнейшего совершенствования системы оплаты труда бюджетников. Ее ведь давно не совершенствовали – с июня 2015 года.

Елена Ширяева

Источник: Псковская Лента Новостей