Сегодня: Вторник, 28 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Ежик в тумане Сплошные праздники Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Кинокайф Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Кастинг на звание лучшей Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове
Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области. Как сообщает сегодня сайт полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, соответствующее...7



Губернатор Андрей Турчак пообщался с будущими трактористами

28.02.2017 16:24 ПЛН, Псков

Губернатор Псковской области Андрей Турчак во вторник, 28 февраля, посетил Псковский агротехнический колледж. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, цель рабочего визита - подведение итогов работы ресурсных центров Пскова и Великих Лук по подготовке кадров для агропромышленного комплекса региона, обсуждение планов на 2017 год, а также вопросов социального партнерства между учебными заведениями, предприятиями АПК, производителями техники и оборудования.

Глава региона ознакомился с материальной базой лаборатории сельскохозяйственных машин, где учащиеся изучают специальную технику и правила ее эксплуатации. Директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин рассказал, что в перспективе на базе лаборатории будет открыт сервисный центр по обслуживанию сельхозтехники.

В момент визита в лаборатории проходило занятие студентов 3-го курса колледжа. Губернатор пообщался с будущими трактористами и поинтересовался их планами о работе. Молодые люди ответили, что уже к лету они получат права трактористов и смогут перейти на индивидуальное обучение, а параллельно начать работать в местных хозяйствах.

В здании основного учебного корпуса губернатору показали учебный кабинет, оборудованный компанией «Ростсельмаш» современной техникой и мультимедийным оборудованием. В настоящее время на базе этого класса проходят переподготовку специалисты племенного репродуктора «Назия» и обучаются второкурсники.

Сергей Янкин отметил, что в колледже создана уникальная замкнутая система обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки специалистов на современной технике в учебных классах, а также на базе сельскохозяйственных хозяйств Псковской области.

В выставочном зале Псковского агротехнического колледжа Андрей Турчак осмотрел экспозицию, подготовленную к очередной годовщине гибели десантников 6-й роты в Чечне. Губернатор оставил на память запись в книге, выпущенной к 110-летию учебного учреждения, и пожелал коллективу колледжа новых высот в образовании и воспитании молодежи.

Затем Андрей Турчак принял участие в круглом столе с руководителями крупных сельскохозяйственных предприятий Псковской области и крестьянско-фермерских хозяйств, а также профильных органов исполнительной власти. Темой совещания стало трудоустройство выпускников на предприятиях АПК региона.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28