В Псковской области предпринимателей не будут штрафовать за нахождение детей в местах продажи пива. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона «О внесении изменений в статью 2.3 закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» принят 28 февраля на сессии регионального парламента.

Законопроект уточняет редакцию статьи о штрафах для предпринимателей за допущение нахождения ребенка в местах, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также в местах, определенных органами местного самоуправления.

Из списка исключается пиво и напитки на его основе.