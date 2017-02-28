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Псковских предпринимателей не будут штрафовать за нахождение детей в местах продажи пива.

28.02.2017 16:16 ПЛН, Псков

В Псковской области предпринимателей не будут штрафовать за нахождение детей в местах продажи пива. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона «О внесении изменений в статью 2.3 закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» принят 28 февраля на сессии регионального парламента.
 
Законопроект уточняет редакцию статьи о штрафах для предпринимателей за допущение нахождения ребенка в местах, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также в местах, определенных органами местного самоуправления.
 
Из списка исключается пиво и напитки на его основе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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