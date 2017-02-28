Здоровье
Политика
Виктор Антонов призвал коллег использовать время для выступлений на сессиях регионального парламента конструктивно9
Недвижимость
На минувшей неделе псковский Росреестр возбудил три административных дела по фактам нарушений земельного законодательства
Общество
Депутат Псковского областного Собрания Виктор Гречин перешел в комитет по экономической политике и АПК
Псковские парламентарии поддержали законодательную инициативу об обеспечении лиц с орфанными заболеваниями лекарствами за счет федеральных средств
Спорт
Происшествия
К трем годам лишения свободы приговорен военнослужащий из Псковской области за вымогательство денег у сослуживцев3