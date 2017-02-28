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Депутаты Псковского областного Собрания согласились на публикацию результатов поименного голосования

28.02.2017 16:21 ПЛН, Псков

Пользователи сайта Псковского областного Собрания депутатов смогут узнать больше о результатах голосования народных избранников. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 28 февраля на сессии регионального парламента депутаты поддержали предложение первого вице-спикера Виктора Антонова (Единая Россия) о публикации результатов поименного голосования на сайте парламента.

В частности, один из пунктов предложенного Виктором Антоновым проекта предусматривает публикацию результатов  голосования с фамилиями депутатов на официальном сайте областного Собрания.

Согласно тексту предлагаемой поправки, «при проведении открытого голосования с использованием электронной системы голосования формируется список с результатами голосования, в котором указываются наименование вопроса, по которому проводилось голосование, фамилии, имена, отчества депутатов и результаты голосования каждого депутата.

Списки с результатами голосования по вопросам, включенным в повестку дня сессии Собрания, размещаются на официальном сайте Собрания в течение двух дней по окончании сессии».

Сохраняет силу и прежнее правило - депутат может получить распечатку о результатах открытого голосования на бумажном носителе непосредственно на сессии. Для этого необходимо распоряжение председателя Собрания.

Источник: Псковская Лента Новостей



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