Депутат Псковского областного Собрания Виктор Гречин перешел в комитет по экономической политике и АПК

Псковское областное Собрание депутатов изменило персональный состав комитетов областного Собрания. Соответствующее решение принято на сессии 28 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как пояснил председатель комиссии по регламенту Анатолий Тиханов, депутат Виктор Гречин (Единая Россия) переходит из комитета по бюджету в состав комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию

Также на сессии принято решение делегировать в состав комитета парламентской ассоциации Северо-Запада вместе с Валентином Каленским Наталью Мельникову.