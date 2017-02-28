Сегодня: Вторник, 28 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Сплошные праздники Ежик в тумане Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове Кастинг на звание лучшей
Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области. Как сообщает сегодня сайт полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, соответствующее...7



Депутат Псковского областного Собрания Виктор Гречин перешел в комитет по экономической политике и АПК

28.02.2017 16:41 ПЛН, Псков

Псковское областное Собрание депутатов изменило персональный состав комитетов областного Собрания. Соответствующее решение принято на сессии 28 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Как пояснил председатель комиссии по регламенту Анатолий Тиханов, депутат Виктор Гречин (Единая Россия) переходит из комитета по бюджету в состав комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию
 
Также на сессии принято решение делегировать в состав комитета парламентской ассоциации Северо-Запада вместе с Валентином Каленским Наталью Мельникову.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28