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Публикование итогов голосования на сайте Псковского областного Собрания сделает нашу работу более открытой - Александр Котов

28.02.2017 16:51 ПЛН, Псков

Публикование поименных итогов поименного голосования на сайте Псковского областного Собрания сделает работу законодательного органа более открытой и доступной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе пресс-подхода высказал спикер регионального парламента Александр Котов.

«Результаты голосования по каждому вопросу персонально для каждого депутата теперь можно будет найти на сайте Псковского областного Собрания. Мы к этому давно шли. Соответствующие вопросы поступали от избирателей, не раз мне приходилось общаться об этом с жителями области в прямом эфире», - отметил он.

«Принятые сегодня изменения в регламент - это решение вопроса об открытости Псковского областного Собрания путем публикации результатов голосования по каждому рассматриваемому вопросу», - заключил Александр Котов.

Напомним, сегодня на сессии регионального парламента депутаты поддержали предложение первого вице-спикера Виктора Антонова (Единая Россия) о публикации результатов поименного голосования на сайте парламента.

Согласно тексту предлагаемой поправки, «при проведении открытого голосования с использованием электронной системы голосования формируется список с результатами голосования, в котором указываются наименование вопроса, по которому проводилось голосование, фамилии, имена, отчества депутатов и результаты голосования каждого депутата».

Сохраняет силу и прежнее правило - депутат может получить распечатку о результатах открытого голосования на бумажном носителе непосредственно на сессии. Для этого необходимо распоряжение председателя Собрания.

Источник: Псковская Лента Новостей



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