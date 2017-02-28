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«С каждой прочитанной книгой вы становитесь мудрее»

28.02.2017 17:24 ПЛН, Псков

«С каждой прочитанной книгой вы становитесь мудрее»

(Светлана Пеунова)

Знания - это строительный материал для ума. Человек по природе своей - исследователь. Рефлекс «новизны» заложен в человеке с детства. Смысл человеческой жизни - в его развитии, постоянном совершенствовании. Сначала человек должен учиться быть учеником (слово «учиться» означает учить самого себя). Постигая мир, не переставая быть учеником на всех уровнях, позднее он сам становится учителем. И так каждое новое поколение, становясь на плечи предыдущих, осуществляет процесс развития. Существует правило: «научился сам - научи другого». Если вы не передадите другим людям, что знаете, вы становитесь затором на пути эволюции и сами не можете двигаться дальше. Человек, научившись быть одновременно и учеником, и учителем, проживает жизнь не зря. Яркая личность, как правило, не знает пустых часов. Для них незыблемым правилом является требование к самому себе. Если ты прожил день и не узнал ничего нового - познавательного, для тебя этот день потерян навсегда.

Источником знаний являются книги, словари, справочники, энциклопедии. Проследить за всем трудно, но можно. Древний философ говорил: «А ночью я тружусь, к познаниям стремясь, они же (другие - ред.) крепко спят, в невежестве томясь». А другого древнего мудреца спросили, что надо сделать человеку, чтобы стать образованным. Ответ: «не читать ничего лишнего». Вот это «лишнее» у каждого может быть разным, поэтому при чтении должна быть избирательность.

Алексей Максимович Горький, практически самоучка, писал: «Книга - источник знаний, это великое чудо из всех чудес на Земле... Она поможет разобраться в смутной путанице жизни».

Только что прочитала книгу Светланы Пеуновой «Азбука счастья». Эта книга написана любящим сердцем как для молодых людей, так и для пожилых. В ней говорится: «Библия учит нас любви к самому себе - полюби себя сам». «Только вот любовь к самому себе не должна носить эгоистический характер, - пишет Светлана Пеунова. - Не обижайте самолюбием любовь. Любить себя - невелика заслуга». Мы всегда должны помнить об окружающих, а для этого необходимо самому духовно потрудиться. Следующее ее интересное рассуждение: «Богатство, данное нам природой - это мысль, время, чувства - обладают колоссальной энергий, и если мы научимся их использовать, они помогут нам построить все остальное».

Великий полководец Александр Васильевич Суворов говорил: «Побеждай сперва мыслью, а потом делом!». Из его практики - знаменитый переход через Альпы. Он сумел вывести свою семитысячную армию в тыл врага, у которого было 11 тысяч, и одержать победу.

В. И. Суриков. Переход Суворова через Альпы  

Суворов выбрал рискованный путь — там, где противник не имел достаточно сильных заслонов, и он с армией по узким тропам в горах прошел вдоль пропасти. Лишь три полководца прошли по карнизам и тропам вдоль пропасти: Ганнибал в 218 году до н. э., Наполеон в 1796 году и Суворов в 1799 году. Позднее Суворов подготовил и написал правила войны в горах, которые стали инструкцией по ведению боевых действий.

И еще один не менее убедительный факт и пример победы мыслительной энергии над обстоятельствами. 1 (13 сентября 1812 года) главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов созвал Военный Совет в деревне Фили.

Кившенко А.Д. Военный совет в Филях в 1812 году

На заседании решался вопрос: дать сражение под Москвой либо оставить город без боя. В результате, опираясь на мнение меньшинства из присутствующих, Кутузов поддержал предложение Барклая-де-Толли оставить Москву без боя ради спасения армии и России. Эти слова стали крылатыми: «С потерей Москвы не потеряна еще Россия». Принятие Кутузовым такого решения требовало от него огромного мужества. Энергия мысли оказалась победной.

К 70-летию этого исторического события художником Алексеем Даниловичем Кившенко, опираясь на словесное описание его в произведении Толстого «Война и мир», было написано бессмертное полотно «Совет в Филях». Художник вспоминал: «Живость ума членов Совета с такой изящностью была описана автором, что он зримо, ярко как-будто представил этот рассказ раскрашенным акварельными красками».

А мы, старшее поколение, в годы войны жили и верили в победность мысли и слов, звучащих в устах Левитана: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!».

С глубоким уважением, Валентина Миллер 

Источник: Псковская Лента Новостей



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