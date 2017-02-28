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Псковичей просят помочь в розыске 6-летнего ребенка

28.02.2017 17:09 ПЛН, Псков

Управлением по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России разыскивается ребенок: Даниил Олегович Рябых, 23 июля 2010 года рождения, ранее проживал: г. Санкт-Петербург, пр. Петровский, д. 14, кв. 192, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе  УФССП России по Псковской области.

Граждан, узнавших разыскиваемого ребенка, просьба сообщить сотрудникам Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России.

Телефон судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск УИОВИП ФССП России: 8 (495) 531 01 17.

Телефон Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России: 8 (495) 531 01 36.

Телефон дежурной части ФССП России (круглосуточно): 8 (495) 531 01 69.

Источник: Псковская Лента Новостей



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