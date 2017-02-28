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7 124 детям из нуждающихся семей помог Псковский Детский фонд в 2016 году

28.02.2017 17:42 ПЛН, Псков

За 2016 года Псковским областным отделением Российского Детского фонда оказана адресная помощь 7 124 детям из нуждающихся семей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении фонда.

143 раза за 12 месяцев фондом оказывалась различная помощь (мебель, игрушки, школьные принадлежности, строительные материалы, оборудование и сладости) детским учреждениям области (школам-интернатам, социальным приютам, детским домам и т. п.).

2 817 малообеспеченных семей области получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда. Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 3 585,4 тыс. рублей.

Работниками и волонтерами фонда за 12 месяцев 2016 года организованы детские праздники, выставки, спектакли и экскурсии для 5 491 ребенка.

Добавим, что 26 февраля Псковскому областному отделению Российского детского фонда исполнилось 29 лет.

Подробнее с итогами деятельности организации можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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