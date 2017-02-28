Сегодня: Вторник, 28 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сплошные праздники Кинокайф Ежик в тумане Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Кастинг на звание лучшей Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове
Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области. Как сообщает сегодня сайт полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, соответствующее...8



Псковское областное Собрание депутатов продолжит работу над законопроектом о льготе по транспортному налогу для инвалидов

28.02.2017 17:50 ПЛН, Псков

Псковское областное Собрание депутатов продолжит работу над законопроектом о льготе по транспортному налогу для инвалидов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на сессии 28 февраля проект закона принят в первом чтении.

Автор законопроекта - депутат областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова - предлагает предусмотреть дополнительные льготы по уплате транспортного налога для отдельных категорий социально незащищенных граждан.

По мнению депутата, коррективы в областной закон обеспечат инвалидам равные с другими гражданами возможности в реализации социальных прав. Так, в проекте документа прописано, что участники Великой Отечественной войны и инвалиды I и II групп должны быть полностью освобождены от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. В действующей редакции закона для этой категории граждан установлена пониженная ставка транспортного налога на автомобили до 75 лошадиных сил.

В соответствии с техническим регламентом, который устанавливает требования к транспортным средствам, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями, машины для инвалидов должны быть оснащены антиблокировочной тормозной системой и адаптированными органами управления. Поставить такие устройства на «малолитражки» не представляется возможным - антиблокировочной тормозной системой оснащаются более мощные автомобили.

В связи с этим депутат считает, что установленное ограничение по мощности двигателя транспортного средства до 75 лошадиных сил заведомо лишает подавляющее количество автовладельцев-инвалидов возможности воспользоваться налоговой льготой.

Кроме того, Марина Борисенкова предлагает расширить перечень категорий граждан, имеющих льготу в виде пониженной ставки транспортного налога, включив в него семьи, имеющие ребенка-инвалида. Ребенку-инвалиду проще передвигаться на личном транспорте, чем на общественном. Согласно законопроекту налоговая льгота должна распространяться на одного из родителей, (усыновителей) либо опекуна ребенка-инвалида на одно транспортное средство при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения.

Администрация Псковской области предложила вернуться к законопроекту во время принятия бюджета на 2018 год, в конце года. Непонятно, сколько составит сумма выпадающих доходов бюджета. На сегодняшний день сумма выпадающих доходов (от установленных льгот) – составляет 13 млн рублей. Всего в бюджете планируется поступление транспортного налога в размере 690 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь