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Псковичка обратилась к Александру Васильеву с вопросом о необходимости борьбы с алкоголизацией населения

28.02.2017 18:53 ПЛН, Псков

Депутат Госдумы Александр Васильев провел прием граждан по личным вопросам в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пскове.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, к депутату обратилась псковичка, жительница улицы Льва Толстова, с просьбой помочь в благоустройстве дворовой территории. Асфальтовое покрытие во дворе отремонтировано ранее, теперь требуется установить лавку и высадить кустарник, пояснила заявительница.
 
Александр Васильев рассказал женщине о новом проекте партии «Единая Россия» «Городская среда», координатором которого он является. Проект рассчитан на шесть лет с 2017 года и предполагает софинансирование. На данный момент уже подписаны соглашения регионов с Минстроем о предоставлении субсидии. Проект предполагает асфальтирование дворовых территорий и их благоустройство.
 
В ближайшее время парламентарий планирует рабочую встречу с администрацией Псковской области для координации действий по проекту, в том числе он пообещал обратить внимание на вопрос участие в программе дворов, в которых асфальтирование было произведено ранее.
Также депутат посоветовал обратиться к депутату Псковской городской Думы по данному округу, с тем, чтобы он принял активное участие в формировании программы благоустройства дворов.
 
Кроме того, к Александру Васильеву обратилась женщина с вопросом о необходимости борьбы с алкоголизацией населения. Депутат пояснил, что на федеральном уровне этот вопрос находится в зоне особого внимания. В частности, недавно прошел круглый стол на эту тему. На данный момент в парламенте аккумулируются инициативы и предложения с тем, чтобы переломить «алкогольную» ситуацию в стране.
 
Также в ходе приема были затронуты вопросы начисления платежей за общедомовые нужды  и ситуации в ЖКХ Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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