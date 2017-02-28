Псковичка обратилась к Александру Васильеву с вопросом о необходимости борьбы с алкоголизацией населения

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КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко» выступили против изменения «правил игры» за несколько месяцев до выборов в Псковскую городскую Думу27
Виктор Антонов призвал коллег использовать время для выступлений на сессиях регионального парламента конструктивно11
Недвижимость
На минувшей неделе псковский Росреестр возбудил три административных дела по фактам нарушений земельного законодательства
Общество
В понедельник заканчивается прием документов для участия в конкурсах на замещение 68 вакантных должностей в Псковской таможне
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Арестованным по подозрению в нападении на почту в Стругокрасненском районе оказался 20-летний безработный из Петербурга1