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В 2016 году в России осуждены 2,5 тыс. педофилов

28.02.2017 18:15 ПЛН, Псков

Российские суды в 2016 году вынесли приговоры 2,5 тыс. педофилов, при этом число таких осужденных растет. Об этом говорилось в докладе председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на семинаре-совещании председателей федеральных судов, передает ТАСС.

«Продолжается рост числа осужденных - до 2,5 тыс. - по ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста – ред.)», - сказал Лебедев. Эта статья предусматривает обязательные работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 4 лет, а при отягчающих обстоятельствах - вплоть до пожизненного. При этом лицо, впервые вступившее в подобные половые сношения, освобождается от наказания в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим).

Не применяется наказание в виде лишения свободы, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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