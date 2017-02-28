В понедельник заканчивается прием документов для участия в конкурсах на замещение 68 вакантных должностей в Псковской таможне

6 марта заканчивается прием документов для участия в конкурсах на замещение 68 вакантных должностей в Псковской таможне.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, указом президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и приказом ФТС России от 16 марта 2015 г. № 441 «Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы, сроков и порядка работы конкурсных комиссий в таможенных органах Российской Федерации» прием на должности государственной гражданской службы осуществляется на конкурсной основе.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, с полной информацией о конкурсе (перечень вакансий, список необходимых документов) можно ознакомиться на сайте Северо-Западного таможенного управления в разделе «Таможни. Псковская таможня. Информация о кадровом обеспечении таможенного органа. Вакансии Псковской таможни».

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении государственной гражданской службы или государственной службы иных видов, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе использования методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности государственной гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

В соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, порядке и сроках работы конкурсных комиссий в таможенных органах Российской Федерации, утвержденной приказом ФТС России от 16 марта 2015 г. № 441, все конкурсанты проходят тестирование на определение уровня знаний и владения навыками работы в области информационных технологий, а также на соответствие базовым квалификационным требованиям – знание государственного языка Российской Федерации, законодательства о государственной службе Российской Федерации и противодействия коррупции. В рамках проведения конкурса проводится психологическое обследование граждан и должностных лиц, принимающих участие в конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов.

Рекомендуется использовать бланки документов, полученные в таможне.

Документы принимаются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов на официальном сайте государственного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 180000, г. Псков, ул. Воровского, д.20; Псковская обл., г. Себеж, ул. В. Марго, д. 62 А; Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Запрудная, д. 1.

Время приема документов: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 16.00.

Справки по телефону: (8112) 69 24 00 (понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00, пятница: с 09.00 до 17.00, обед: с 13.00 до 13.48).

Источник: Псковская Лента Новостей