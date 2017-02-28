В Великих Луках построят две современные школы

Сегодня, 28 февраля, Великие Луки посетил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, он осмотрел объекты ремонта и строительства, а также провел совещание в администрации города, на котором озвучил ряд важных для всех великолучан решений: на месте аварийного корпуса школы №6 (бывшей 49-й школы) будет построено новое здание, первый корпус шестой школы капитально отремонтируют, а новая школа в районе ул. Заслонова будет построена на изначально выбранном под застройку месте.

В первую очередь, уже на этой неделе, начнется осуществление проекта строительства нового здания школы №6 на пр. Гагарина, 108. До конца этого года будет капитально отремонтирован и основной корпус шестой школы по пр. Гагарина, 128. «Мы не могли обойти стороной проблему с шестой школой. Это аварийное здание, и решение этого наболевшего вопроса у всех на слуху на протяжении последних десятков лет, – прокомментировал Александр Кузнецов. – Поэтому было принято решение о капитальном ремонте основного корпуса этой школы. В ближайшее время будут объявлены необходимые процедуры для того, чтобы найти подрядную организацию и до конца года выполнить капитальный ремонт, который позволит нам обеспечить более трехсот безопасных и удобных учебных мест».

Что касается строительства нового здания на месте аварийного корпуса по пр. Гагарина, 108, где когда-то располагалась 49-я школа, то оно будет воздвигнуто по типовому проекту, который уже был апробирован в Курской области. Как отметил А. Кузнецов, это будет удобная и комфортная школа, полностью соответствующая требованиям новых стандартов. А еще, по многочисленным просьбам великолучан, в ней появится бассейн, где будут заниматься дети.

«Что касается новой школы рядом с улицей Заслонова, было много вопросов, будет ли школа в этом микрорайоне, – сказал заместитель губернатора. – Сегодня я могу однозначно сказать, что это пятно под застройку – это район для комплексного освоения. Было бы неправильно просто поставить там школу и к этой школе не иметь развитой инфраструктуры, в том числе транспортной. Поэтому в данное время мы решаем вопрос о реализации проекта комплексного освоения территории – строительства на этом месте не только школы, но и жилых домов, возможно, других социальных объектов, например, детского сада».

Таким образом, великолучане, которые просили построить новое учебное учреждение именно в этом месте, могут быть спокойны – новая школа будет построена там, где и предполагалась изначально в соответствии с многочисленными пожеланиями горожан. «Сегодня есть четкое понимание, что министерство строительства такие проекты поддерживает, и я более чем уверен, что он найдет свое отражение в федеральной программе», – подчеркнул А. Кузнецов.

Планируется, что работы, связанные с появлением новой школы на пустыре в районе ул. Заслонова, начнутся уже во второй половине этого года.

В целом, как отметил заместитель губернатора, реализация этих и других масштабных для Великих Лук проектов стала возможной только благодаря тесному сотрудничеству с руководством города. «Без плотного взаимодействия с руководителями города не был бы реализован ни один проект, – сказал он. – Я сегодня провел в Великих Луках целый день, побывал на месте строительстве путепровода. Здесь, благодаря в том числе и поддержке муниципальной власти, работы ведутся с опережением графика, и мы рассчитываем, что уже в конце года досрочно откроем движение по путепроводу. Также хорошими темпами и в соответствии со сроками идет капитальный ремонт драматического театра».

«Хочу поблагодарить руководство города и сказать, что без инициативы муниципальных властей, без конструктивного диалога, без постоянного сопровождения объектов о таких проектах нельзя было бы и мечтать», – подчеркнул заместитель губернатора Псковской области. Он выразил уверенность, что нынешние стройки – это хорошее начало целого ряда объектов, которые в будущем появятся на территории города.

Источник: Псковская Лента Новостей