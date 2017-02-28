Фонд «Земляки» принял участие в изготовлении памятного знака, который установят в Чечне в память о подвиге 6-й роты

Фонд «Земляки» принял участие в изготовлении памятного знака, который установят в Чечне в память о подвиге 6-й роты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом председатель фонда, депутат Государственной Думы Александр Козловский рассказал во время своего выступления на сессии Псковского областного Собрания, напомнив, что оно проходит в преддверии дня памяти подвига бойцов 6-й роты, которые в бою под чеченским Улус-Кертом встали на пути врага, превосходившего их численностью более чем в 20 раз.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

«В живых остались только шестеро, 84 человека не вернулись из этого боя. Это огромная и тяжелая утрата, горе, которое и сейчас ощущает Псковщина. Но вместе с тем – это пример того, что новое поколение бойцов достойно продолжает традиции мужества и отваги, заложенные нашими отцами и дедами», – подчеркнул Александр Козловский. – Сейчас, почти двадцать лет спустя, и на псковской, и на чеченской земле одинаково чтят память погибших за свободу и мирное небо бойцов шестой роты. Губернатор Псковской области Андрей Турчак уделяет большое внимание тому, чтобы семьи погибших ни в чем не нуждались, а подвиг российских десантников остался в веках».

Как отметил депутат, по инициативе губернатора в прошлом году был организован приезд родителей погибших героев на легендарную высоту недалеко от Улус-Керта в Чеченской республике. Тогда же глава региона договорился с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым об установке памятного Поклонного креста.

«Хочу сказать, что промышленники Псковской области и созданный нами недавно благотворительный фонд «Земляки» не остались в стороне и приняли участие в сборе необходимых средств для изготовления памятного знака, – подчеркнул Александр Козловский. – Значение предстоящего события трудно переоценить. На мой взгляд, этот Поклонный крест станет лучшим символом единства и непобедимости России, памяти героев».

Вид памятника обсуждался с родственниками погибших героев. В частности, как сообщил депутат Госдумы, вчера он встречался с Лидией Ивановной и Игорем Николаевичем Евтюхиным. Вместе с родными и близкими героев Александр Козловский примет участие в торжественной церемонии открытия Поклонного креста, которая состоится 2 марта в Чеченской республике.

«Кроме того, мы с коллегами-депутатами из Чеченской республики выступили с инициативой о проведении большого турнира по боксу, приуроченного ко Дню Победы, между командами Псковской области и Чеченской республики. Этот турнир мы планируем провести в мае в моем родном городе Великие Луки», – отметил Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей