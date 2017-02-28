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Турник для выбивания ковров стал единственным развлечением детей во дворе на Рижском проспекте в Пскове

28.02.2017 20:03 ПЛН, Псков

Псковичка Мария Чернева просит установить хотя бы небольшую детскую площадку во дворе между домами №№ 91, 93 и 95 по Рижскому проспекту. Соответствующая просьба опубликована на сайте губернатора Псковской области Андрея Турчака.
 
«Придворовая территория, к счастью, позволяет это сделать. Пожалейте детей, у которых одно развлечение - турник для выбивания ковров и 2 разломанные качели», - написала женщина. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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