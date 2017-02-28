Псковичам напоминают, как уберечь детей от киберпреступлений

Подразделение «К» УМВД России по Псковской области предупреждает, в условиях современного развития компьютерных технологий нельзя забывать о том, что некоторыми идеологами и психиатрами разрабатываются новые тактики использования нейролингвистического программирования (НЛП) в глобальной сети Интернет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, известно, что подобные методики применяются иностранными военными в специальных подразделениях, готовящих террористов и диверсантов.

Без неустанного внимания и контроля эта беда может прийти и в наш дом! Родители даже не подозревают о такой опасности, считая, что их ребенок застрахован от подобного несчастья. Панацеей от проблем они считают правильное воспитание, высокий социальный статус семьи, достаточный уровень благосостояния.

К сожалению, это мнение нередко ошибочно. В социальных сетях по тщательно отработанной схеме подросткам зачастую преподносится информация, формирующая деструктивное восприятие мира и окружения. Ребенок может попасть в эти сети независимо от его психологического настроя.

Родителям для предотвращения возможного негативного влияния на ребенка необходимо соблюдать определенные требования, выработать правила контроля потока информации, воспитывать культуру получения ее ребенком.

Важно постоянно анализировать страницы детей в социальных сетях. Первое, на что стоит обратить внимание, - псевдоним ребенка, аватар, открытость (закрытость) профиля, группы (сообщества), видеозаписи, фотографии и «друзья». В случае, если профиль закрыт для просмотра, попытайтесь выяснить причину, а также предложить показать его содержимое. Помните, что излишняя анонимность в интернете имеет определенные веские причины.

Детей вовлекают в непринужденных, игровых формах, устанавливают круг интересов, контактов, получают данные из личной жизни путем общения, привлечения в разные игровые сообщества, виртуальные клубы по интересам. Из открытого профиля ребенка в социальной сети злоумышленники получают максимально возможную информацию, которая в дальнейшем ими активно используется. В итоге подросток может стать жертвой или быть вовлеченным в преступные действия путем внушения чувства недосягаемости и безнаказанности.

Особенно опасны попытки массового вовлечения юных пользователей в суицидальные группы, в которых превозносится уход из жизни. Воздействовать на ребенка могут не только путем прямого контакта в переписке в социальных сетях, но и через предложения просмотра видео, обсуждения сериалов. Также могут предлагаться определенные онлайн-книги, рекомендации по прочтению литературы и прослушивание музыки.

Следует знать некоторые значимые признаки подобной обработки детей «специалистами» этого смертоносного направления:

- в сохраненных картинках ребенка появляются изображения из групп, отрицающих моральные ценности, к примеру, пропагандирующих вседозволенность, критикующих семью и школу, традиции и праздники, ратующих за курение, наркотики;

- в своих изображениях, публикуемых на страницах соцсетей, детьми могут размещаться фотографии самоунижения в разных и, порой, даже жестоких формах;

- символичными являются сохранение фотографий китов, медуз, кошек, бабочек, единорогов, съемки с высоты крыш и чердаков;

- размещение стихотворений определенных поэтов, пропагандирующих суицид и эвтаназию.

Следует обратить внимание на круг друзей и подписчиков, изучить оставленные ребенком комментарии в различных группах.

Вас должны насторожить, в частности, следующие внешние признаки поведения подростка:

- неоправданное желание похудеть, вступление в группы анорексии;

- долгое времяпрепровождение за компьютером, планшетом, мобильным телефоном, постоянный обмен сообщениями;

- ношение одежды преимущественно черных тонов, возможно, с символикой смерти;

- изображение на руках планет, масонских знаков, перевернутых крестов, сатанинских звезд и прочих символов;

- перекрывание лица на фотографиях, как руками, так и закрытие его деталями одежды;

- копирование на страницы музыки с откровенной пропагандой сатанизма и фашизма;

- стремление скрыть от родителей и близких свои внутренние переживания;

- просмотр и обсуждение сериалов мистической направленности со сценами жестокости и насилия;

- открытие электронных кошельков и банковских платежных систем;

- установление специальных браузеров для анонимного просмотра и входа в глубинный интернет;

- игры в определенных приложениях, в которых имеются внутренние чаты;

- установление на смартфоны приложений для видео- и аудио- онлайн трансляции.

Могут быть и другие подобного рода проявления в поведении несовершеннолетних, которые должны стать для родителей, педагогов серьезным сигналом о том, что подросткам нужна экстренная помощь. В противном случае, как показывает практика, последствия могут быть самыми печальными.

Источник: Псковская Лента Новостей