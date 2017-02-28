Студенты Псковского агротехнического колледжа будут практиковаться на современных «Кировцах»

Псковский агротехнический колледж и Петербургский тракторный завод подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор образовательного учреждения Сергей Янкин и коммерческий директор официального дилера завода в Северо-западном федеральном округе ООО «Ротари» Игорь Руба. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятие прошло во вторник, 28 февраля, в рамках круглого стола по теме трудоустройства выпускников вузов и ссузов на предприятиях агропромышленного комплекса Псковской области.

«Псковская область занимает среди регионов Северо-Запада лидирующие позиции по введению земель в сельхозоборот. А увеличение используемых в сельском хозяйстве земель образует необходимость в технике и кадрах», - сказал перед подписанием договора Игорь Руба.

Представитель Петербургского тракторного завода рассказал, что предприятие намерено создать на базе Псковского агротехнического колледжа площадку для обучения и практики студентов. В учебном корпусе оборудуют специальный класс, где учащиеся смогут познакомиться с новейшими образцами тракторной техники, в частности, современными «Кировцами».

В свою очередь директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин обратился к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с просьбой оказать содействие в передаче учебному учреждению земельного участка для организации таких практических занятий. Студенты могли бы пахать, культивировать и засевать отведенный им участок земли, а на прилегающей территории колледж готов устроить парковую зону. Андрей Турчак поддержал идею и пообещал решить этот вопрос с руководством города Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей