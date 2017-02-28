Сегодня: Вторник, 28 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Ежик в тумане Сплошные праздники Европа Плюс - радио №1 в России Кастинг на звание лучшей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области. Как сообщает сегодня сайт полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, соответствующее...9



Студенты Псковского агротехнического колледжа будут практиковаться на современных «Кировцах»

28.02.2017 19:15 ПЛН, Псков

Псковский агротехнический колледж и Петербургский тракторный завод подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор образовательного учреждения Сергей Янкин и коммерческий директор официального дилера завода в Северо-западном федеральном округе ООО «Ротари» Игорь Руба. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятие прошло во вторник, 28 февраля, в рамках круглого стола по теме трудоустройства выпускников вузов и ссузов на предприятиях агропромышленного комплекса Псковской области.
 
«Псковская область занимает среди регионов Северо-Запада лидирующие позиции по введению земель в сельхозоборот. А увеличение используемых в сельском хозяйстве земель образует необходимость в технике и кадрах», - сказал перед подписанием договора Игорь Руба.
 
Представитель Петербургского тракторного завода рассказал, что предприятие намерено создать на базе Псковского агротехнического колледжа площадку для обучения и практики студентов. В учебном корпусе оборудуют специальный класс, где учащиеся смогут познакомиться с новейшими образцами тракторной техники, в частности,  современными «Кировцами».
 
В свою очередь директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин обратился к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с просьбой оказать содействие в передаче учебному учреждению земельного участка для организации таких практических занятий. Студенты могли бы пахать, культивировать и засевать отведенный им участок земли, а на прилегающей территории колледж готов устроить парковую зону. Андрей Турчак поддержал идею и пообещал решить этот вопрос с руководством города Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь