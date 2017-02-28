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Выставка, посвященная 100-летию отречения Николая II от престола, откроется в Псковском музее-заповеднике

28.02.2017 20:49 ПЛН, Псков

2 марта в 16.30 в фойе главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, д.7) состоится открытие выставки, посвященной одной из ключевых дат современной русской истории.
 
 
100 лет назад в Пскове был подписан акт об отречении Николая II от престола, что означало крушение монархии и существовавшей политической системы. Об этом событии свидетельствуют представленные на выставке копии документов и фотографий, большая часть из которых, освещает три дня (с 28 февраля по 2 марта 1917 года) из жизни императора.
 
Наряду с копийными материалами будет экспонироваться и подлинный телеграфный аппарат Морзе, который находился на Псковском вокзале и, с которого отправляли и принимали телеграммы в 1917 году.
 
Выставку можно посетить с 2 по 19 марта 2017 года в фойе главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, д.7). Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей



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