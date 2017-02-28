Замерзшие болота, озера и овраги будут преодолевать российские и белорусские десантники на совместных учениях под Псковом

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КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко» выступили против изменения «правил игры» за несколько месяцев до выборов в Псковскую городскую Думу33
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На минувшей неделе псковский Росреестр возбудил три административных дела по фактам нарушений земельного законодательства
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Замерзшие болота, озера и овраги будут преодолевать российские и белорусские десантники на совместных учениях под Псковом3
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Арестованным по подозрению в нападении на почту в Стругокрасненском районе оказался 20-летний безработный из Петербурга2