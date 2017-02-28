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Замерзшие болота, озера и овраги будут преодолевать российские и белорусские десантники на совместных учениях под Псковом

28.02.2017 21:28 ПЛН, Псков

Совместные учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии стартуют под Псковом и продлятся до 4 марта, пишет «Федеральное агентство новостей».
 
Учения пройдут под руководством командира 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии, на базе которой состоится мероприятие. Особенностью совместной тренировки станет полигон, характерный обилием сильно пересеченной местности с глубоким снежным покровом. Десантникам придется преодолевать множество замерзших болот, канав, озер и оврагов.
 
Тактические учения станут первым международным мероприятием на территории России для военнослужащих Воздушно-десантных войск РФ в текущем учебном году.

Источник: Псковская Лента Новостей



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