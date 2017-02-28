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КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко» выступили против изменения «правил игры» за несколько месяцев до выборов в Псковскую городскую Думу32
Виктор Антонов призвал коллег использовать время для выступлений на сессиях регионального парламента конструктивно11
Недвижимость
На минувшей неделе псковский Росреестр возбудил три административных дела по фактам нарушений земельного законодательства
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Выставка, посвященная 100-летию отречения Николая II от престола, откроется в Псковском музее-заповеднике
В канун 1 марта командующий ВДВ России и губернатор Псковской области встретились с родителями героев-десатников
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Арестованным по подозрению в нападении на почту в Стругокрасненском районе оказался 20-летний безработный из Петербурга1