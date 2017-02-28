В канун 1 марта командующий ВДВ России и губернатор Псковской области встретились с родителями героев-десатников

Во вторник, 28 февраля, накануне региональной памятной даты губернатор Псковской области Андрей Турчак и командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков по традиции провели встречу с родными и близкими героев-десантников 6-й роты, погибших 1 марта 2000 года в Чечне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в мероприятии также приняли участие командир 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии генерал-майор Алексей Наумец и глава города Пскова Иван Цецерский.

«У нас одна боль и она общая. Я знал всех офицеров лично, поименно. Мы вместе служили, проходили боевую подготовку, поэтому могу долго про каждого говорить. Хочу сказать спасибо родителям за то, что воспитали таких парней», - сказал командующий ВДВ, обращаясь к родственникам погибших боевых товарищей.

«Конечно, хотелось бы встречаться с вами при других обстоятельствах, но есть повод, который всех нас объединяет на протяжении уже многих лет», - сказал в свою очередь губернатор Андрей Турчак.

Он напомнил, что в ноябре 2015 года вместе с родителями впервые побывал на месте гибели 6-й роты на высоте 776. Именно там было принято решение об установке поклонного креста в честь погибших героев. «А 2 марта этого года мы вместе с вами уже будем открывать памятный знак», - подчеркнул глава региона.

Андрей Турчак также заверил, что администрация Псковской области всегда готова оказать поддержку и прийти на помощь родственникам и близким героев-десантников.

Напомним, в марте 2000 года десантники 6-й роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. Они предотвратили прорыв 2,5 тыс членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

Источник: Псковская Лента Новостей