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Профилактический противопожарный рейд провели в гдовской деревне

28.02.2017 21:57 ПЛН, Псков

28 февраля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам совместно с представителем администрации сельского поселения «Спицинская волость» в целях недопущения пожаров и гибели на них людей проведен профилактический рейд в деревне Замогилье Спицинской волости Гдовского района.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате рейда проводился подворовый обход домов с печным отоплением, беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и вне их.
 
Проведено 24 инструктажа по мерам пожарной безопасности, распространено 48 листовок профилактического характера.

Источник: Псковская Лента Новостей



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