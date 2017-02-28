Профилактический противопожарный рейд провели в гдовской деревне

28 февраля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам совместно с представителем администрации сельского поселения «Спицинская волость» в целях недопущения пожаров и гибели на них людей проведен профилактический рейд в деревне Замогилье Спицинской волости Гдовского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате рейда проводился подворовый обход домов с печным отоплением, беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и вне их.

Проведено 24 инструктажа по мерам пожарной безопасности, распространено 48 листовок профилактического характера.

Источник: Псковская Лента Новостей