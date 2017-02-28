Специалисты «Псковэнерго» познакомили первоклассников с правилами электробезопасности

28 февраля ученики первого класса псковской школы № 17 познакомились с основными правилами электробезопасности. Интерактивное занятия для детей подготовила и провела начальник службы производственной безопасности и производственного контроля ПО «Центральные электрические сети» «Псковэнерго» Татьяна Андреева.





Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковэнерго», в ходе занятия первоклассники посмотрели учебный фильм «Тайна желтого треугольника», а затем для закрепления полученных знаний ответили на вопросы викторины. Ребята узнали основные правила безопасного поведения вблизи опасных электросетевых объектов на улице и освоили навыки правильного обращения с бытовыми электроприборами. На память о занятии все участники мероприятия получили расписания и книжные закладки с памятками по электробезопасности. Для школьных информационных стендов преподавателям были вручены красочные плакаты с напоминанием о необходимости соблюдать основные правила электробезопасности.

Комплексная работа по профилактике детского электротравматизма проводится в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» планомерно на постоянной основе. В 2016 году силами сотрудников отдела по связям с общественностью при участии специалистов служб охраны труда проведено 103 занятия с детьми младшего и среднего школьного возраста. Охват аудитории в школах Псковской области составил более 3200 человек. Занятия проводятся в течение учебного года на уроках ОБЖ и внеклассных занятиях, летом специалисты «Псковэнерго» проводят выездные профилактические мероприятия в загородных детских лагерях. Традиционно участники таких занятий получают от энергетиков полезные подарки: тетради, книжные закладки, расписания уроков с памятками по электробезопасности.

Источник: Псковская Лента Новостей