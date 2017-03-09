Детскому саду №53 «Золушка» в Пскове исполняется 30 лет

В марте 2017 года Детскому саду №53 «Золушка» в Пскове исполняется 30 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, за эти годы детский сад прошел длинный путь не только становления, но и накопления педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска, улучшение материально-технической базы. На сегодняшний день в МБДОУ «Детский сад №53 «Золушка» функционируют 13 групп, которые посещают 317 детей и работают 52 сотрудника.

«Идут годы, выпускаются дети, меняются родители, а вместе с тем меняется и расцветает наш детский сад. За 30 лет он очень изменился: улучшилась материально-техническая база, расширился спектр услуг, сад приобрел индивидуальность», - отметили в коллективе.

Воспитатели детского сада находят подход к каждому ребенку, повара стараются вкусно и полезно накормить детей, музыкальный руководитель - раскрыть творческий потенциал, и каждый, кто работает в учреждении, вкладывает частичку своей души в свою работу. Результатом слаженного добросовестного труда являются многочисленные благодарные отзывы родителей, уверенных, что их детей любят и каждое утро ждут с нетерпением.

Сегодня коллектив МБДОУ «Детский сад № 53«Золушка» - это коллектив единомышленников, который трудится по принципу единой педагогической команды под руководством заведующего Вероники Вегриян. Главным условием работы персонала является любовь к детям и желание подарить им радость, знания и частичку души.

За 30 лет работы МБДОУ «Детский сад № 53«Золушка» выпустил в жизнь более 1783 детей. Многие из них приходят в гости и, более того, уже приводят своих детей.

Сегодня педагогический коллектив идет в ногу со временем, полон решимости и надежд, сохраняя и укрепляя свой творческий потенциал, традиции и доброе имя детского сада. «И в юбилейный год мы желаем нашему любимому детскому саду успехов, удач и благополучия еще на многие-многие годы», - заключили в детском саду.

Источник: Псковская Лента Новостей