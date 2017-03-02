В Невельском районе прошел чемпионат области по ловле рыбы на блесну

С 24 по 25 февраля на озере Малый Иван Невельского района состоялся чемпионат Псковской области по ловле рыбы на блесну со льда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы турнира, заявки на участие подали 9 команд и один человек в личном зачете. Все сильнейшие блеснильщики области были на чемпионате: 4-КМС, 4 - 1 разрядника, 5 участников со 2 разрядом.

Соревнования проходили в несколько туров. Зона первого тура отличалась большим количеством рыбных мест, команды равномерно распределились по территории. Каждый смог похвастаться уловом. В первом туре особо отличилась команда «ЗЭТО» (Великие Луки). Уровень подготовки лидеров чемпионата позволил уйти далеко вперед. Отрыв от второго и третьего места составил 19 и 20 баллов соответственно.

Во втором туре зона была немного сложнее, развернулась борьба за «рыбные» места, разрыв в уловах у спортсменов стал более значительным, нежели в первом туре.

Команда «ЗЭТО» удержала перевес в баллах и стала чемпионом Псковской области 2017 года. Второе место заняла команда «Ротаны», а третье - команда «ВЛР».

До итогового взвешивания не было понятно, кто станет чемпионом в личном зачете.

За два дня соревнований по баллам и общему весу превзошел всех спортсменов Александр Абрамов, который стал чемпионом области по ловле на блесну со льда. Второе место занял Владислав Муратов. Третьим стал Андрей Березин.

Партнер чемпионата Псковской области - фабрика обуви «Псков-Полимер» (торговая марка Nordman) - предоставил победителям и призерам подарочные сертификаты и фирменную экипировку.

Отдельную благодарность организаторы выражают всем судьям и участникам за честную борьбу, а также санаторию «Голубые озера», на территории которого проходил чемпионат.

Источник: Псковская Лента Новостей