Вице-губернатор Александр Кузнецов проконтролировал ход строительства путепровода и реконструкции драмтеатра в Великих Луках

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов накануне совершил рабочую поездку в город Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, там он провел несколько рабочих совещаний и осмотрел ход ремонтных и строительных работ на объектах города,

В администрации города была проведена встреча с представителями администрации города, Великолукского района и ООО «Эко Альянс» , на которой рассматривались перспективы развития системы обращения с отходами в Псковской области на примере «южной» зоны. Состоялась презентация проекта, предоставленная ООО «Эко Альянс» , и по итогам обсуждения было решено представить расширенную презентацию на ближайшем заседании рабочей группы при Администрации области по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города Пскова и Псковской области.

На строительной площадке автодорожного путепровода через железную дорогу в Великих Луках состоялось рабочее совещание. Заместитель губернатора ознакомился с ходом выполнения работ на объекте, в частности, осмотрел выполнение арматурных и бетонных работ на путепроводе тоннельного типа, сооружение подпорных стен и промежуточных опор основного путепровода, а также монтаж металлоконструкций пролетного строения.

Работы на объекте ведутся согласно графику производства работ и в ноябре-декабре 2017 года планируется открыть рабочее движение по основному ходу путепровода (без съездов).

Еще одно совещание было посвящено ходу ремонтных работ в Великолукском драматическом театре. Подрядной организацией все работы выполняются в плановые сроки. По графику окончание работ планируется на конец августа, но подрядной организации было предложено рассмотреть возможность закончить работы к началу месяца, что бы труппа театра успела подготовиться, и не было задержек с открытием нового театрального сезона.

Еще одно совещание касалось строительства новой школы. Александр Кузнецов еще раз подтвердил, что на месте аварийного корпуса школы № 6 будет построено новое здание, первый корпус школы капитально отремонтируют, а новая школа в районе ул. Заслонова будет построена на изначально выбранном под застройку месте. До конца года планируется выполнить капитальный ремонт, а работы, связанные со строительством новой школы начнутся во второй половине этого года.

Источник: Псковская Лента Новостей