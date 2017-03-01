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Студенты Псковского политехнического колледжа почтили память выпускников, погибших при выполнении воинского долга

01.03.2017 16:13 ПЛН, Псков

В Псковском политехническом колледже прошло мероприятие «Шаг в бессмертие», посвященное выпускникам колледжа, погибшим при исполнении воинского долга. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, традиционно в колледж в этот день съезжаются родители и близких погибших ребят.
 
 
В этом году мероприятие открыла Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова. Она спросила студентов колледжа, знают ли они, сколько человек погибло в Аргунском ущелье, сколько из них было псковичей, помнят ли студенты имена и фамилии тех, кто отмечен на доске почета у входа в колледж.
 
 
Десять выпускников Псковского политехнического колледжа погибли, выполняя воинский долг. Трех «забрал» Афганистан, семерых - военные действия в Чечне. Шестеро посмертно награждены Орденом Мужества.
 
 
О долге перед Родиной и человеческой памяти говорил со студентами полковник морской пехоты и руководитель псковского отделения Всероссийской организации «Морские пехотинцы» Павел Дроздов.
 
Минутой молчания почтили память погибших выпускников сотрудники и студенты Псковского политехнического колледжа. Низким поклоном и цветами поблагодарили родителей, воспитавших таких сыновей.
 
 
Мероприятие закончилось возложением цветов к памятной доске, установленной на здании колледжа.

Источник: Псковская Лента Новостей



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