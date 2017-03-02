Глава Росприроднадзора рассказал о необходимости экологического сбора

Глава Росприроднадзора Артем Сидоров объяснил в материале для «Известий» необходимость введения в России экологического сбора, который станет одним из элементов реформы в сфере обращения с отходами, площадь складирования которых в стране уже достигает миллиардов тонн.

«Долгое время мы фактически жили по принципу «складируем на полигоне все отходы, а что делать с ними дальше - решим потом». В итоге на полигонах, свалках, в отвалах и хранилищах уже захоронены миллиарды тонн, их суммарная площадь сопоставима с территорией некоторых европейских государств...» - поделился данными о ситуации глава надзорного ведомства.

Сидоров отметил, что дальше откладывать реформу обращения с отходами в стране было просто невозможно. По его словам, первыми обратили внимание на ухудшение ситуации регионы. Им оказало помощь федеральное правительство, и как итог было введено лицензирование всех видов работ с отходами I-IV классов опасности. Кроме этого, были оговорены территориальные схемы, а также начал действовать запрет на захоронение полезных фракций.

Теперь, отметил Сидоров, работает в полную силу расширенная ответственность производителя в цепочке, когда продукция перестает быть таковой и становится отходом. Все эти меры, по словам главы ведомства, создают каркас новой отходоперерабатывающей отрасли экономики страны.

Глава Росприроднадзора также обратил внимание, что экологический сбор — это не новый вид налога, а соответствующее международным стандартам стимулирование производителей продукции к тому, чтобы они снижали негативное воздействие на экологию.

Сидоров рассказал, что ставки экосбора рассчитываются исходя из средних затрат на перевозку и утилизацию отслужившей свой срок продукции. Вторым компонентом итогового сбора являются предполагаемые расходы на создание объектов инфраструктуры отходоперерабатывающей отрасли.

«Самая высокая финансовая нагрузка в этой части ляжет на производителей аккумуляторных батарей - они обязаны платить по 33 476 рублей за тонну отходов. Утилизация бумажной упаковки стоит 2378 рублей за тонну, пластиковой - 3844 рубля, стеклянной - 2564 рубля», - отметил Сидоров.

Источник: Псковская Лента Новостей