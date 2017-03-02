Городские власти выражают соболезнования одным и близким ушедшего из жизни Дмитрия Беляева

Глава города Иван Цецерский и глава администрации муниципалитета Игорь Калашников выражают глубокие соболезнования родным и близким Почетного гражданина Пскова Дмитрия Беляева, который ушел из жизни 1 марта.

«В памяти тех, кому довелось встречаться и работать с Дмитрием Ивановичем, он останется простым и отзывчивым человеком, грамотным специалистом, бескорыстно преданным своему делу», - цитирует городских властей пресс-служба ОМСУ г. Пскова.

Дмитрий Иванович Беляев родился 8 ноября 1928 года в селе Хохловка Климовского района Брянской области. В 1953 году окончил Ленинградский государственный институт механизации и электрификации сельского хозяйства, в 1973 году - Ленинградскую высшую партийную школу.

С 1953 года стал работать в городе Пскове на мотороремонтном заводе: был начальником технического отдела, главным механиком, главным инженером, затем - директором завода. В 1965 - 1968 годах - первый заместитель председателя Псковского городского исполнительного комитета (горисполкома) Совета депутатов трудящихся, в 1968 - 1971 годах - председатель горисполкома. В 1971 - 1982 годах - заместитель председателя Псковского областного исполнительного комитета (облисполкома) Совета депутатов трудящихся и в 1982 - 1990 годах - первый заместитель председателя облисполкома по вопросам промышленности, транспорта, связи, материально-технического обеспечения, сферы обслуживания.

С марта 1990 года - персональный пенсионер. С 1996 года стал активным членом Псковского областного Совета ветеранов войны и труда, в 2015 году избран членом президиума этой организации. Награжден медалью «За доблестный труд», является кавалером двух орденов Трудового Красного Знамени.

15 июля 2016 года в ходе 73-й сессии Псковской городской Думы депутаты избрали Почетным гражданином Пскова Дмитрия Ивановича Беляева.

О дате и месте прощания с Дмитрием Беляевым будет сообщено дополнительно.

Источник: Псковская Лента Новостей