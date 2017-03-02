Епископ Сергий совершил литургию Преждеосвященных Даров и чтение Великого канона в Казанском храме Великих Лук

1 марта, в среду первой седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил первую в этом году Литургию Преждеосвященных Даров в храме Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, ему сослужили настоятель храма Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки протоиерей Александр Яковлев и клирик этого храма иерей Виктор Цыганков. Диаконский чин возглавил иеродиакон Андрей Парфенов.

По окончании богослужения епископ Сергий обратился к верующим с архипастырским словом и преподал всем святительское благословение.

Отметим, что Литургия Преждеосвященных Даров также называется Литургией Григория Двоеслова. На этом богослужении верующим для причащения предлагаются Святые Дары, которые были освящены на предыдущей воскресной литургии и сохранялись на дискосе или в специальном ковчежце на престоле. Появление Литургии Преждеосвященных Даров прослеживается с конца V - начала VI веков и связано с деятельностью патриарха Антиохийского Севира. По мнению большинства ученых, историческое развитие такой Литургии пошло от самопричащения, то есть от домашнего причащения Святым хлебом, принесенным из евхаристического собрания. Такая практика была распространена среди христиан во время гонений.

В современной практике это очень красивое богослужение совершается только в дни Четыредесятницы Великого поста, по средам и пятницам, в праздники 40 Севастийских мучеников, Первого и Второго Обретения главы св. Иоанна Предтечи, в четверг 5-й седмицы Поста («Стояние св. Марии Египетской»), а также в дни храмовых праздников.

Вечером того же дня епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки.

За богослужением молились клирики собора, сотрудники епархиального управления и многочисленные прихожане.

По окончании богослужения архипастырь обратился к собравшимся в храме со словами духовного назидания: «Пусть преподобный Андрей Критский, которому мы сегодня молились поможет нам в покаянии, чтобы наше несение поста было угодно Богу, чтобы у нас было время для молитвы и покаяния, чтобы мы научились следовать путем к Богу. Чаще бывайте на святой молитве в храме, чаще молитесь в своих домах, несите в мир добро, оставайтесь в добром здравии. Храни вас всех Господь!».

Напомним, что храм Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки построен в 1821 году, благодаря «Тщанию титулярного советника Григория Нечаева с помощью доброхотных пожертвователей». С 1826 года храм был приписан к Вознесенскому женскому монастырю, без своего причта. Первоначально в храме существовало три престола: Казанской иконы Божией Матери, Всех Святых и святых Апостолов Петра и Павла (который не сохранился до нашего времени). В интерьере особо примечателен сохранившийся полный иконостас. Росписи на стенах храма произведены в современном стиле начала XX в. На старинном прицерковном кладбище, образованном с 1803 года, сохранились захоронения известных великолучан: профессора генерал-лейтенанта Н. Н. Тыртова, настоятельницы Вознесенского монастыря Палладии, купцов Боженовых, Чудовых, дворян Ратмановых, Непейцыных, краеведа А.А. Редика (1842-1902 гг.) и многих других. Удивительна судьба одного из колоколов Казанского храма. В 1920-е годы все колокола Великолукских храмов были сняты и отправлены в переплавку, однако схимонахине Вознесенского монастыря Рафаиле удалось чудом спрятать один и теперь он снова звонит на колокольне последней кладбищенской церкви Великих Лук.

Во время Великой Отечественной войны храм был действующим. В 1942-1943 годах во время боев за город Казанский храм сильно пострадал и был восстановлен прихожанами под руководством нового настоятеля протоиерея Павла Макаровского к концу 1945 года. Только за 1945 год и первые 6 месяцев 1946 года на ремонтные работы было израсходовано более 160 тысяч рублей, собранных прихожанами. После возрождения самостоятельной Великолукской епархии храм именовался Казанским кафедральным собором, в котором в разные годы совершали богослужения: епископ Калининский и Великолукский Арсений (Крылов), епископ Великолукский и Торопецкий Георгий (Садковский), епископ Великолукский и Торопецкий Михаил (Рубинский), епископ Великолукский и Торопецкий Иов (Кресович), архиепископ Калининский и Кашинский Алексий (Сергеев), епископ Великолукский и Торопецкий Мстислав (Волонсевич), епископ Великолукский и Торопецкий Донат (Щёголев), митрополит Псковский и Порховский Иоанн (Разумов).

В 1958 году в Казанском храме под руководством настоятеля игумена Саввы (Остапенко) прошли значительные ремонтные работы. Помимо ремонта церкви была выполнена реставрация въездных ворот на Казанское кладбище, над которыми был установлен крест, а сами каменные ворота были украшены фресковой росписью, что вызвало волну возмущения в исполкоме Великолукского горсовета. В 1973 - 1974 гг. настоятелем Казанской церкви г. Великие Луки был иеромонах Елеазар (Иванов) будущий архимандрит и духовник Александро-Невской Лавры. Начиная с 1984 года несколько лет настоятелем Казанской церкви служил иеромонах Илиан (Ноздрин), ныне схиархимандрит Илий, духовник Святейшего Патриарха Кирилла.

Летом 2015 года после проведения ремонтных работ в алтаре храма был установлен новый престол. 17 декабря 2015 года, в день памяти святой великомученицы Варвары, состоялся чин освящения храма Казанской иконы Божией Матери г.Великие Луки, который совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий (Булатников) в сослужении клириков Великолукской епархии. Во время освящения в основание престола была помещена частица святых мощей первомученика архидиакона Стефана.

Источник: Псковская Лента Новостей