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Предприниматель в Псковском районе, чтобы вернуть изъятый полицией алкоголь, предложил сотруднику ОМВД 25 тысяч рублей

02.03.2017 09:30 ПЛН, Псков

Прокуратура Псковского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 17 ноября 2016 года представитель общества с ограниченной ответственностью «ВТФ» с целью решения вопроса о непривлечении к административной ответственности должностных лиц организации и возврата изъятой органами внутренних дел спиртосодержащей продукции, принадлежащей обществу, предложил сотруднику ОМВД России по Псковскому району денежные средства в размере 25 тысяч рублей.
 
В этой связи прокурором Псковского района в отношении ООО «ВТФ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия, связанного с занимаемым ими служебным положением).
 
Постановление вместе с материалами дела об административном правонарушении направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № 24 Псковского района.
 
Санкция ч. 1 ст. 19.28 предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере не менее одного миллиона рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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