Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Напомним, это новый проект, постоянными ведущими которого являются главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор «Псковской Ленты Новостей» Александр Савенко и кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Раз в две недели они будут обсуждать в прямом эфире все самое интересное и важное, что происходит в общественно-политической жизни страны и региона.

Сегодня в центре их внимания: Институт главных федеральных инспекторов в субъектах РФ в контексте назначения на эту должность в Псковской области Андрея Калинина. Продолжение истории под условным названием «Гавунас VS Турчак и резонансное выступление на сессии областного Собрания вице-спикера Виктора Антонова. Проблема доверия населения к институту выборов и намерение властей повысить явку на президентских выборах в марте 2018 года.

Если вам есть, что сказать по этим темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.

Источник: Псковская Лента Новостей