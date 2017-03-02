Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

|Константин Шморага (другие записи автора)
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Одно делоМеня тоже очень беспокоит некачественное школьное и высшее образование, бессмысленность, бездумность организации здравоохранения. Я тоже считаю, что таких жутких дорог, как после нынешней зимы (которая еще толком-то и не закончилась) в Пскове не было уже давно. Также полностью поддерживаю тезис, что у нас много осваивают, но мало усваивают, мало делают. И...
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
Напомним, это новый проект, постоянными ведущими которого являются главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор «Псковской Ленты Новостей» Александр Савенко и кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Раз в две недели они будут обсуждать в прямом эфире все самое интересное и важное, что происходит в общественно-политической жизни страны и региона.
Сегодня в центре их внимания: Институт главных федеральных инспекторов в субъектах РФ в контексте назначения на эту должность в Псковской области Андрея Калинина. Продолжение истории под условным названием «Гавунас VS Турчак и резонансное выступление на сессии областного Собрания вице-спикера Виктора Антонова. Проблема доверия населения к институту выборов и намерение властей повысить явку на президентских выборах в марте 2018 года.
Если вам есть, что сказать по этим темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.
Источник: Псковская Лента Новостей