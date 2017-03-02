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Завтра, 3 марта, в 11.00 в Городском культурном центре состоится церемония прощания с Почетным гражданином города Пскова Дмитрием Беляевым.     Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального...



С вопросами здравоохранения пришли великолучане на личный прием к Александру Козловскому

02.03.2017 12:11 ПЛН, Псков

Депутат Государственной Думы Александр Козловский провел прием граждан в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, обратившихся к нему горожан волновали в первую очередь вопросы здравоохранения – с жалобами на ситуацию в этой сфере пришли сразу три человека.

Так, Евгения Михайловна обратила внимание депутата на перебои с поставками льготных лекарств, которые жизненно необходимы ее сыну. «Постараюсь подключиться к решению этой проблемы, будем держать вас в курсе», – отреагировал Александр Козловский, дав помощнику поручение сделать депутатский запрос.

Бывшая медсестра Татьяна Александровна обратилась к депутату с просьбой «вылечить» местную поликлинику. Она пожаловалась на очереди к талончиками к врачам и попросила привлекать в город для работы молодых врачей. Александр Козловский напомнил, что сейчас необязательно с раннего утра занимать очередь, так как можно записаться на прием через Интернет или вызвать участкового врача на дом. Что касается молодых специалистов в сфере здравоохранения, то это, как отметил депутат, действительно важный вопрос для небольших городов. Если в советское время существовала система распределения, и молодой врач был обязан какое-то время после выпуска из вуза отработать там, куда его направят, то теперь молодые люди свободны в своем выборе и, конечно, их больше манят большие города. И хотя в Псковской области активно используют различные меры поддержки медиков, в том числе предоставление служебного жилья и выплату подъемных молодым врачам при первом трудоустройстве в лечебные учреждения, дефицит кадров наблюдается практически в каждом учреждении здравоохранения. Как отметил Александр Козловский, этот вопрос он будет прорабатывать в том числе и в Госдуме.

Вопросы великолучанки Светланы Николаевны также были связаны с медициной, в том числе она попросила вернуть безрецептурный отпуск из аптек антибиотиков. По мнению Александра Козловского, решение отпускать антибиотики и сильнодействующие препараты по рецептам – правильное, поскольку, напомнил он, их бесконтрольный прием наносит большой вред в первую очередь здоровью самих людей. «Только врач должен решать, нужно ли больному лекарство и какое именно», – подчеркнул депутат.

Жильцы дома № 20 по ул. Холмской пришли на прием с жалобой на управляющую компанию. По их словам, в доме не была вовремя проведена поверка общедомовых приборов учета, из-за чего сумма в платежках за коммунальные услуги значительно выросла. «Я возьму этот вопрос на контроль и приложу все силы, чтобы вам помочь», – пообещал Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей



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