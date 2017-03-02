Бастрыкин предлагает конфисковывать все имущество коррупционеров

|Константин Шморага (другие записи автора)
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Одно делоМеня тоже очень беспокоит некачественное школьное и высшее образование, бессмысленность, бездумность организации здравоохранения. Я тоже считаю, что таких жутких дорог, как после нынешней зимы (которая еще толком-то и не закончилась) в Пскове не было уже давно. Также полностью поддерживаю тезис, что у нас много осваивают, но мало усваивают, мало делают. И...
На заседании коллегии ведомства глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в борьбе с коррупцией кардинального перелома можно добиться лишь законодательно обязав преступников возмещать полную сумму нанесенного ущерба, передает «Интерфакс».
По словам Бастрыкина, ведомство уже шестой год подряд предлагает решить вопрос введения в российское законодательство полноценной формы конфискации имущества, не только похищенного и переписанного на родственников, а реального возмещения в том объеме, в котором он был нанесен преступником.
При этом глава СКР заявил, что сумма арестованного по решению суда имущества в 2016 году выросла в почти два раза по сравнению с 2015 годом и составила 38 миллиардов рублей.
Бастрыкин отметил, что в 2016 году сотрудники следственных органов проверили 35 тысяч сообщений о коррупционных преступлениях. Возбуждено 23 тысячи уголовных дел, окончено производство 12,5 тыс. уголовных дел о коррупции.
В 2016 году по данной сфере преступлений возбуждено 56 уголовных дел в отношении преступных групп и шесть уголовных дел в отношении преступных сообществ, подчеркнул глава Следственного комитета России.
Источник: Псковская Лента Новостей