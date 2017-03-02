Бастрыкин предлагает конфисковывать все имущество коррупционеров

На заседании коллегии ведомства глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в борьбе с коррупцией кардинального перелома можно добиться лишь законодательно обязав преступников возмещать полную сумму нанесенного ущерба, передает «Интерфакс».

По словам Бастрыкина, ведомство уже шестой год подряд предлагает решить вопрос введения в российское законодательство полноценной формы конфискации имущества, не только похищенного и переписанного на родственников, а реального возмещения в том объеме, в котором он был нанесен преступником.

При этом глава СКР заявил, что сумма арестованного по решению суда имущества в 2016 году выросла в почти два раза по сравнению с 2015 годом и составила 38 миллиардов рублей.

Бастрыкин отметил, что в 2016 году сотрудники следственных органов проверили 35 тысяч сообщений о коррупционных преступлениях. Возбуждено 23 тысячи уголовных дел, окончено производство 12,5 тыс. уголовных дел о коррупции.

В 2016 году по данной сфере преступлений возбуждено 56 уголовных дел в отношении преступных групп и шесть уголовных дел в отношении преступных сообществ, подчеркнул глава Следственного комитета России.

Источник: Псковская Лента Новостей