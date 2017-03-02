Подарки от Псковского городского молочного завода получили победители конкурса детских рисунков

В редакции Псковской Ленты Новостей состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка «Один день из жизни Прасковьи Молочковой», организованного Псковским городским молочным заводом совместно с Псковской Лентой Новостей.

Все ребята получили вкусные фирменные подарки от псковского предприятия. Ну а их рисунки будут выставлены в ближайшее время для сотрудников Псковского молочного завода.

Напомним, лидером голосования по «лайкам» в соцгруппе Вконтакте стал шестилетний Андрей Геренко, воспитанник детского сада «Бригантина» (г.Остров). Педагог - Наталья Золотарева. Рисунок мальчика набрал 770 голосов.

Давлятова Карина, автор рисунка и веселого стихотворения о свадьбе Прасковьи Молочковой, набрала 634 голоса и, таким образом, завоевала серебро читательских симпатий. Третье место - у Ани Боровик. Она ходит в тот же детский сад, что и Андрей Геренко. Спонсорские симпатии завоевали рисунки Евгения Добрунова, Лизы и Миланы Егоровых, а также Рыбкиной Алены.

Источник: Псковская Лента Новостей