Сегодня: Четверг, 02 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Услышать каждого Сплошные праздники Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Кастинг на звание лучшей Лучшая интерьерная печать в Пскове Юнармия
С Почетным гражданином Пскова Дмитрием Беляевым простятся 3 марта в ГКЦ

С Почетным гражданином Пскова Дмитрием Беляевым простятся 3 марта в ГКЦ

Завтра, 3 марта, в 11.00 в Городском культурном центре состоится церемония прощания с Почетным гражданином города Пскова Дмитрием Беляевым.     Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального...7



В России предлагают ввести дополнительные выплаты за рождение первенца

02.03.2017 14:52 ПЛН, Псков

В России могут быть введены дополнительные единовременные выплаты за рождение первого ребенка, пишет «Российская газета» со ссылкой на председателя комитета верхней палаты по социальной политике Валерия Рязанского.

Соответствующее предложение сенаторы намерены обсудить на «круглом столе», посвященном демографической политике. Рязанский ожидает, что такие выплаты могли бы способствовать повышению рождаемости.

«Сейчас демографическая ситуация складывается не в нашу пользу. Мамами становятся молодые женщины, рожденные в 90-е годы. А, как известно, тогда наблюдался демографический спад, поэтому это население малочисленное. И в связи с этим потенциальным родителям нужны дополнительные меры поддержки», - пояснил парламентарий.

Предполагается, что денежная поддержка за рождение первенца будет составляться из средств федерального и региональных бюджетов. Однако говорить о какой-то конкретной сумме пока рано, поскольку сначала необходимо «все увязать в рамках бюджета страны».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31