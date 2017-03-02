В России предлагают ввести дополнительные выплаты за рождение первенца

В России могут быть введены дополнительные единовременные выплаты за рождение первого ребенка, пишет «Российская газета» со ссылкой на председателя комитета верхней палаты по социальной политике Валерия Рязанского.

Соответствующее предложение сенаторы намерены обсудить на «круглом столе», посвященном демографической политике. Рязанский ожидает, что такие выплаты могли бы способствовать повышению рождаемости.

«Сейчас демографическая ситуация складывается не в нашу пользу. Мамами становятся молодые женщины, рожденные в 90-е годы. А, как известно, тогда наблюдался демографический спад, поэтому это население малочисленное. И в связи с этим потенциальным родителям нужны дополнительные меры поддержки», - пояснил парламентарий.

Предполагается, что денежная поддержка за рождение первенца будет составляться из средств федерального и региональных бюджетов. Однако говорить о какой-то конкретной сумме пока рано, поскольку сначала необходимо «все увязать в рамках бюджета страны».

Источник: Псковская Лента Новостей